Москва, 1 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. 38 Московский международный кинофестиваль завершил показы детской кинопрограммы. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Московского кино». С 23 по 30 июня новые российские и зарубежные фильмы для детей демонстрировались в сети кинотеатров «МосКино» и открытом летнем кинотеатре парка «Красная Пресня». За это время программу посетили порядка 5 тысяч зрителей, в том числе, дети из городского лагеря «Московская смена», а также воспитанники детских домов и интернатов для детей-инвалидов.

Чарльз Штайнхаймер Маленькие зрители смотрят фильм в кинотеатре.

Блок фильмов для детей и подростков в 2016 году был включен в программу ММКФ впервые. «Мэр Москвы и департамент культуры стараются предложить детям на время каникул насыщенный досуг. Мы хотели бы, чтобы школьники провели лето весело и в то же время с пользой. Поэтому в кинотеатрах сети «Московское кино» была продемонстрирована специальная детская программа Московского международного кинофестиваля, главного фестиваля в страны», — сообщил заместитель руководителя Департамента культуры города Москвы Владимир Филиппов.

Российские детские фильмы были представлены шестью картинами:

«Опасные каникулы» Ольги Беляевой;

«Дневник мамы первоклассника» Андрея Силкина;

«Уроки выживания» Андрея Томашевского;

«12 месяцев. Новая сказка» Дениса Елеонского;

«Частное пионерское» Александра Карпиловского;

«Небесный верблюд» Юрия Фетинга.

Зарубежные фильмы для детей производства Индии, Италии, Франции, Голландии и ОАЭ в России были показаны впервые. Два фильма программы создатели представили лично. Из Индии в Россию приехал режиссер Мохан Кумар К. Н., он рассказал зрителям о своей первой полнометражной картине «Игра в куклы» — истории отношений мальчика из мусульманской семьи с его одноклассниками в индийской деревне.

«Московский международный кинофестиваль — восьмой фестиваль, на котором я показываю свою работу. Конечно, имеет место языковой барьер: озвучен фильм на хинди, субтитры на английском. При этом, я считаю, первоочередна все-таки не языковая разница, а разница в менталитете. «Игра в куклы» изначально была создана для Индии. Но ведь фильм — это набор чувств. Зритель слышит, видит, воспринимает картинку в комплексе… Я наблюдал, как реагируют дети в кинозале, им, очевидно, понравилось. Я снял «Игру» в надежде внести маленький свой вклад в то, чтобы наши дети понимали, что такое свобода выбора и как важно уважать природу», — сказал Мохан Кумар К.Н.

Итальянский режиссер французского происхождения Мишель Фузельер привез в Москву свой анимационный фильм «Икбаль. Сказка о бесстрашном мальчике». По словам автора, сценарий его фильма создан на основе реальной истории пакистанского мальчика Икбаля Масиха, который стал знаковой фигурой в борьбе против эксплуатации детского труда и рабства.

«Мне не хотелось создавать очередной «идеальный мультик», и я обратился к не самой простой социальной теме… История Икбаля — одна из тысяч. Эта проблема, к сожалению, является актуальной и сейчас, в современном мире. Возможно, в анимированном виде его история будет более мягко воспринята зрителями», — рассказывает Мишель Фузельер.

С 23 по 30 июня в сети кинотеатров «МосКино» в рамках 38 ММКФ также прошла программа для взрослых. Британский режиссёр Стивен Фрирз и испанский режиссёр Карлоса Саура представили зрителям свои фильмы «Королева» 2010 и «Танго» 1998 и провели серию мастер-классов.