Калининград, 1 июля, 2016, 14:26 — ИА Регнум. По информации, поступившей по российским дипломатическим каналам, Польша приостанавливает действие Соглашения о местном приграничном передвижении с Калининградской областью с 4 июля 2016 года на срок, о котором будет сообщено дополнительно.

Arlette Закрытие въезда

Это означает, что с 4 июля жители Калининградской области, обладающие разрешением на МПП, не смогут воспользоваться этим документом для въезда в Польшу. Все граждане, ранее въехавшие и пребывающие на территории Польши, смогут беспрепятственно вернуться в Россию в намеченные сроки в установленном порядке.

ИА REGNUM напоминает, что соглашение о местном приграничном передвижении подписано в Москве 14 декабря 2011 г. министрами иностранных дел двух стран.

На настоящий момент по этому соглашению совершается около 50% всех пересечений российско-польской границы.