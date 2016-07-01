Киев, 1 июля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко заявила в интервью изданию Zik.ua, что ради скорейшего мира в стране она готова договариваться «хоть с самим чертом».

Михаил Врубель. Пан (фрагмент). 1899

По ее словам, она, как и вся Украина, больше не хочет никого убивать ни на той, ни на другой стороне. При этом, Савченко заявила, что хочет «победы над Россией, а не над своим украинским народом».

«Я хочу нас объединить, даже если для этого придётся говорить с самим чёртом», — заявила Савченко, говоря о гражданской войне в Донбассе.

Напомним, Надежда Савченко была наводчицей для артиллерии во время активных боевых действий в Донбассе в 2014 году. Именно по её наводке украинская артиллерия убила двух российских журналистов ВГТРК — Антона Волошина и Игоря Корнелюка летом 2014 года под Луганском. Савченко незаконно пересекла границу Российской Федерации с диверсионными целями, но была задержана.

Донецкий городской суд Ростовской области признал Савченко виновной в пособничестве в убийстве Корнелюка и Волошина и приговорил к 22 годам лишения свободы. Однако, президент Российской Федерации Владимир Путин помиловал Савченко и 25 мая она вернулась на Украину.

Всего через несколько дней после возвращения Савченко заявила, что вполне готова стать президентом Украины. При этом она отметила, что её победа на выборах маловероятна, так как украинский народ привык голосовать «за гречку». Тем не менее Савченко регулярно делает громкие заявления и похоже собирается продолжить свою карьеру политика.