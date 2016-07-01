Рязань, 1 июля, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Жительница Рязани, выбросившая в декабре 2015 года из окна второго этажа своего двухмесячного сына, приговорена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Такое решение вынес Московский районный суд Рязани, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Richard Bistrong Тюремная камера

«В судебном заседании подсудимая вину в совершенном преступлении признала полностью, однако от дачи показаний отказалась, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Приговором Московского районного суда г. Рязани Х. осуждена к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима», — сообщили в ведомстве.

Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего». Мальчик сейчас передан органам опеки и попечительства Рязани.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в момент совершения преступления мать находилась под действием наркотиков. Она вышла на балкон лестничного марша и бросила грудного сына вниз. Он упал на козырек подъезда с высоты примерно 1,6 метра и получил черепно-мозговую травму.