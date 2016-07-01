Обнинск, Калужская область, 1 июля, 2016, 14:21 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области 1 июля у памятника Первопроходцам атомного подводного флота состоялся торжественный митинг, посвященный 60-летию Учебного центра ВМФ «Военно-морская академия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы администрации Обнинска Калужской области

В митинге приняли участие глава городского самоуправления и председатель обнинского городского Собрания Владимир Викулин, глава администрации Обнинска Владислав Шапша, заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна Попова, председатель калужского Морского Собрания вице-адмирал Олег Фалеев, начальник учебного центра ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», капитан первого ранга Михаил Воложинский и Герой РФ космонавт Юрий Онуфриенко.

Среди участников митинга также были моряки-подводники, находящиеся на обучении в Учебном центре Обнинска, ветераны ВМФ, представители общественности города.

Выступавшие поздравляли всех с праздником, вспоминали первопроходцев атомного флота и тех, кто сегодня служит на АПЛ. Звучали слова благодарности правительству России и администрации Обнинска.

После митинга состоялось возложение цветов к мемориалу Первопроходцам атомного подводного флота. А затем колонны военнослужащих прошли парадным строем с оркестром по улице Победы.

В 15 часов в Городском Дворце культуры в честь юбилея состоится торжественный праздничный вечер.

По информации администрации Обнинска, 60-летие города и Центра ВМФ совпали не случайно: реактор Первой в мире АЭС стал первым полигоном для тренировки экипажей атомных подводных лодок.

Затем, в Центре ВМФ появился прототип корабельной ядерной энергетической установки, где прошли обучение члены первого экипажа атомной подводной лодки, который возглавил участник Великой Отечественной войны Леонид Осипенко. Спустя 4 года Леонид Осипенко стал начальником Учебного центра и создал там комплексную систему подготовки экипажей АПЛ.

За 60 лет в учебном Центре ВМФ прошли подготовку свыше 700 экипажей. 47 выпускников центра стали Героями Советского Союза и России. Тысячи награждены орденами и медалями за успешное выполнение задач и освоение новой техники.