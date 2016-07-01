Киев, 1 июля, 2016, 14:19 — ИА Регнум. ДНР возобновила поставки угля марки «А» (антрацит) на украинские ТЭС. Об этом 30 июня заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш.

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«Речь идет о перевозке угля, который в стране необходим, особенно в период жары, когда все включают кондиционеры», — считает Черныш.

При этом он сообщил, что безопасность железнодорожного движения находится под угрозой срыва из-за боев и сейчас «можно обеспечить относительную безопасность на некоторых перегонах».

В свою очередь 30 июня полномочный представитель ДНР в контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин подтвердил восстановление железнодорожного сообщения с Украиной. По его словам, объем ж/д перевозок через линию соприкосновения в Донбассе достиг 1 тыс. вагонов в сутки.

В то же время полпред ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего отметил, что «ситуация с перевозками (угля на Украину) сдвинулась с мертвой точки, поскольку это критически необходимо Киеву». Дейнего напомнил, что без поставок угля из Донбасса невозможна полноценная работа украинских ТЭС.

Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе Мартин Сайдик подтвердил, что поставку угля из «отдельных районов Донецкой области» на территорию, подконтрольную украинскому правительству, сейчас частично возобновили.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Александр Светелик заявил, что в стране может произойти энергетический кризис.

«Растет потребление, особенно в дневные часы, в связи с повышением температуры. Не работает железная дорога по энергетическому углю H. Обращаемся к населению, предприятиям — максимально сократить потребление в июле-августе для предотвращения отключений, для сохранения запасов угля в преддверии осенне-зимнего сезона», — заявлял чиновник.

Согласно информации НЭК «Укрэнерго», запасы дефицитного угля антрацитовых марок на складах украинских теплоэлектростанций с 21 по 29 июня сократились на 17,5%, до 334,6 тыс. тонн. Наличные запасы антрацита являются минимальными с июня 2015 года. Для сравнения: еще в мае ТЭС Украины располагали объемом антрацитного угля порядка 870 тыс. тонн.