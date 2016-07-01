Пермь, 1 июля, 2016, 14:25 — ИА Регнум. Пермский краевой суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Перми совершившего преступление, предусмотренное статьей 354.1 частью 1 УК РФ «Реабилитация нацизма». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

cleper.ru Суд

Судом установлено, что 24 декабря 2014 года осужденный, находясь в одной из квартир жилого дома на территории Ленинского района города Перми, при помощи своего мобильного телефона разместил на личной интернет-странице в социальной сети «Вконтакте» статью «15 фактов о бандеровцах или, О чем молчит Кремль». По сведениям суда, статью на странице обвиняемого прочитали 20 человек. По мнению следствия и суда, текст содержал заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и отрицал факты, установленные приговором Нюрнбергского трибунала.

Подсудимый свою вину не признал. Он отметил, что с текстом приговора Нюрнбергского трибунала не знаком, и коммунистов, указанных в статье, с СССР не ассоциировал.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

Отметим, что это первый случай в судебной практике во всем Пермском крае наказания по статье 354.1 УК РФ.

Подчеркнем, что закон, устанавливающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, Государственная дума РФ приняла весной 2014 года. Была введена уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных Нюрнбергским трибуналом, за поощрение преступлений, совершенных нацистскими преступниками, а также за распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.