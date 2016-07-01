Грозный, 1 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. На будущей неделе завершается священный месяц Рамадан и наступит один из двух крупных праздников Ислама, Ид аль-Фитр или праздник разговения Ураза-байрам. Руководство республик Северного Кавказа по случаю предстоящего праздника, идя навстречу обращениям Духовных управлений мусульман, объявило о решении предоставить жителям субъектов в дни праздника выходные дни.

Дарья Антонова ИА REGNUM Праздник

Так, в Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии указами глав республик нерабочим днем объявлено 5 июля. В Ингушетии — 5, 6 и 7 июля. В Чечне праздник Ураза-байрам будут отмечать четыре дня — 5, 6, 7 и 8 июля.

В Дагестане с праздничными днями пока не определились. Заместитель муфтия РД Магди Мутаилов сообщил, что в 2016 году завершение мусульманского поста, а с ним и священного месяца Рамазан выпадает на 6 июля, РИА «Дагестан». Информацию об этом муфтият Дагестана уже направил в правительство республики, для того чтобы власти определились с выходными по случаю праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году комиссия при муфтияте РД установила единую дату празднования Ураза-байрама для всей республики. До этого праздник в отдельных районах Дагестана отмечали в разные дни.

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В Чечне накроют 18-километровый стол для разговения мусульман

Напомним, в течение всего священного месяца Рамадан Республика Чечня оказывала помощь жителям Сирии. Ежедневно до 20 тысяч мусульман приглашались на ифтар (ужин). За месяц получили разговение до 600 тысяч человек. В самой Чечне также оказывалась благотворительная помощь и организовывались ифтары. Сегодня, 1 июля, в Грозном состоится ужин разговения для десятков тысяч мусульман. На улицах и площадях столицы Чечни будет накрыт стол, общая протяженность которого составит 18 километров.

В Карачаево-Черкесии в канун праздника Ураза-байрам при поддержке временно исполняющего обязанности главы региона Рашида Темрезова во всех городах и районах будут накрыты праздничные столы. В столице республики субботний ифтар будет организован в ресторанном комплексе «Эдельвейс».