Москва, 1 июля, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Российские туроператоры — «Тез Тур» и «Пегас Туристик» — на фоне снятия «ограничительных мер» возобновили продажи турпутевок в Турцию. Об этом, как передает ТК «Звезда», заявила PR-директор компании «Тез Тур» Лариса Аханова.

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«Турция доступна уже сегодня, вылеты пока будут осуществляться на регулярных рейсах, но, конечно, по специальным тарифам, — говорит она. — Что касается чартерных перевозок, мы ждем решения Росавиации, сроки туроператорам пока не озвучены, но мы надеемся, что все будет развиваться быстро».

При этом Аханова добавила, что восстановление чартерных перевозок является основным вопросом, который интересует туристических агентов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ о снятии запрета на продажу туристических путевок в Турцию. В указе главы государства также поручено правительству РФ принять меры для отмены запрета чартерных рейсов между Россией и Турцией.

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