Ярославль, 1 июля, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Россияне вновь получили возможность проводить отпуск на курортах Турции. Однако ярославские туроператоры пока не рекомендуют согражданам торопиться с приобретением путёвок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Причин этому две: высокая стоимость путевок и соображения безопасности.

«Турция сейчас достаточно дорогая. Фактически пока открыты регулярные рейсы, стоимость перелета на которых высока, а сформированной чартерной политики на сегодняшний момент нет. Летняя чартерная программа обычно формировалась уже в марте, а сейчас никто этим не занимался. Так что процесс этот небыстрый», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM директор ООО «Туристическое агентство МБС-тур» Татьяна Лещева.

Особое внимание она обращает на вопросы безопасности: взрывы в аэропорту Стамбула, по мнению Татьяны Лещевой, являются реакцией на извинения, принесенные турецким руководством России, и определенным предостережением для россиян.

«В Европе сейчас обсуждают два события: brexit в Великобритании и извинение Эрдогана перед Россией, которое имело огромный резонанс. Поэтому теракт в аэропорту я воспринимаю как месть за извинение Эрдогана перед Путиным и как предостережение для русских», — отмечает Татьяна Лещева.

Между тем, отмечает Татьяна Лещева, как только во взаимоотношениях двух стран наметилось потепление, турагентства начали принимать звонки от граждан. Но она рекомендует ярославцам подождать с поездкой в Турцию.

«Не рекомендовала бы сейчас лететь туда. Есть очень неплохие предложения нашего российского юга, которые в условиях сегодняшнего дня оказываются дешевле Турции. Так что лучше выбрать что-либо другое или отложить поездку на сентябрь», — резюмирует Татьяна Лещева.