Развитию московских промзон мешает плотность застройки
Москва, 1 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Территории вокруг МКЖД осваиваются очень медленно потому, что там нет скоростного внеуличного транспорта (СВТ), без которого невозможно развитие современного города, заявил на проходящем в Москве урбанистическом форуме главный архитектор МКЖД Тимур Башкаев. Он добавил, что для развития такого огромного количества не используемых территорий МКЖД просто необходима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Мы мечтали об МКЖД не просто, как о транспортной системе, но и о том, что эта система позволит развивать промышленный пояс Москвы, с которым существуют большие проблемы», — уточнил архитектор.
Однако, по словам эксперта одной, только высокоскоростной кольцевой дороги для развития территории не достаточно. Отсутствие транспорта, отсутствие инженерных систем, огромное количество собственников на этих территориях, приводят к тому, что их коммерчески очень сложно осваивать. К этому добавляется и тот факт, что нормативы плотности застройки здесь такие же, как в среднем по Москве — 30−35 тысяч на гектар.
«Здесь возникает огромная проблема. У города огромная потребность в площадях, общественных центрах и т.д. А реализовать все эти проекты мы не можем из-за ограничения плотности», — отметил Башкаев.
Отметив, что ограничения по плотности имеют объективную причину, городские власти закономерно опасались, что увеличение плотности застройки, приведет к понижению качества жизни москвичей. Это хорошо видно на примере стандартных жилых районов, где плотность в 30−35 тысяч на Га — это тот порог, после которого уже не хватает пространства для жизни, поскольку все «съедается» социальной инфраструктурой, домами, детскими садами и школами, торговыми и бытовыми объектами, заявил Башкаев.
Выход из создавшейся ситуации эксперт видит в освоении не используемых территорий промышленного пояса столицы, что позволит ввести в оборот более 10 тысяч Га. Для того, чтобы более эффективно использовать эти территории, стоит взять на вооружение концепцию уплотнительной застройки «Новая земля», суть которой заключается в том, что при повышении плотности не ухудшается качество жизни.
«Я считаю, что именно для развития этих промзон, возможно в качестве эксперимента, возможно отойти от норматива ограничивающего плотность, чтобы создать те самые высокоплотные, современные, многофункциональные пространства», — заключил главный архитектор МКЖД.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, движение пассажирских поездов на Московской кольцевой железной дороге (МКЖД) откроют в конце 2016 года. Эксплуатация железной дороги начнется в сентябре.