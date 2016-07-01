Москва, 1 июля, 2016, 14:14 — ИА Регнум. Территории вокруг МКЖД осваиваются очень медленно потому, что там нет скоростного внеуличного транспорта (СВТ), без которого невозможно развитие современного города, заявил на проходящем в Москве урбанистическом форуме главный архитектор МКЖД Тимур Башкаев. Он добавил, что для развития такого огромного количества не используемых территорий МКЖД просто необходима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

proxy-unlock.com Капотня. Москва

«Мы мечтали об МКЖД не просто, как о транспортной системе, но и о том, что эта система позволит развивать промышленный пояс Москвы, с которым существуют большие проблемы», — уточнил архитектор.

Однако, по словам эксперта одной, только высокоскоростной кольцевой дороги для развития территории не достаточно. Отсутствие транспорта, отсутствие инженерных систем, огромное количество собственников на этих территориях, приводят к тому, что их коммерчески очень сложно осваивать. К этому добавляется и тот факт, что нормативы плотности застройки здесь такие же, как в среднем по Москве — 30−35 тысяч на гектар.

«Здесь возникает огромная проблема. У города огромная потребность в площадях, общественных центрах и т.д. А реализовать все эти проекты мы не можем из-за ограничения плотности», — отметил Башкаев.

Отметив, что ограничения по плотности имеют объективную причину, городские власти закономерно опасались, что увеличение плотности застройки, приведет к понижению качества жизни москвичей. Это хорошо видно на примере стандартных жилых районов, где плотность в 30−35 тысяч на Га — это тот порог, после которого уже не хватает пространства для жизни, поскольку все «съедается» социальной инфраструктурой, домами, детскими садами и школами, торговыми и бытовыми объектами, заявил Башкаев.

Выход из создавшейся ситуации эксперт видит в освоении не используемых территорий промышленного пояса столицы, что позволит ввести в оборот более 10 тысяч Га. Для того, чтобы более эффективно использовать эти территории, стоит взять на вооружение концепцию уплотнительной застройки «Новая земля», суть которой заключается в том, что при повышении плотности не ухудшается качество жизни.

«Я считаю, что именно для развития этих промзон, возможно в качестве эксперимента, возможно отойти от норматива ограничивающего плотность, чтобы создать те самые высокоплотные, современные, многофункциональные пространства», — заключил главный архитектор МКЖД.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Москвы Сергея Собянина, движение пассажирских поездов на Московской кольцевой железной дороге (МКЖД) откроют в конце 2016 года. Эксплуатация железной дороги начнется в сентябре.