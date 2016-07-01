Тюмень, 1 июля, 2016, 14:17 — ИА Регнум. В Тюмени будут судить новосибирца, обвиняемого в хищении у пяти банков более 10,8 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры России по Уральскому федеральному округу.

bykst Мошенники

25-летнего жителя Новосибирска обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» и ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере».

Следствием установлено, что в июне 2014 года гражданин со своим знакомым приехали из Новосибирска в Тюмень. Неожиданно быстро вошли в доверие сотрудникам банков и похитили у кредитных учреждений более 10,8 млн рублей.

Молодые люди правдоподобно пускали пыль в глаза, как представители организации, реализующей строительные материалы. Для этого в центре Тюмени они арендовали офис, оборудовали его оргтехникой, стендами с образцами продукции и ложными рекламными буклетами и плакатами. Оформили фирму, один из подсудимых стал ее генеральным директором. Затем направили нескольким банкам предложения о сотрудничестве в плане кредитования граждан, приобретающих в их фирме строительные материалы.

Представители банков выезжали в офис молодых людей и визуально их ничто не смущало. Учредительные документы тоже были в порядке. В связи с этим пять банков согласились работать с фирмой.

После обучения «торговцы стройматериалами» получили право оформлять потребительские кредиты и персональный код (ключ) доступа к программе оформления кредитных договоров, которая позволяет оформлять кредиты без выезда в банк, находясь в офисе. Согласно договорам о сотрудничестве с банками денежные средства по кредитным договорам на приобретение строительных материалов должны были поступать на счет фирмы подсудимого и его сообщника.

Молодые люди оформляли на вымышленных лиц кредитные договоры и получали от банков деньги, которые похищали. Они даже вносили первоначальные платежи по кредитам, но потом прекращали.

Всего с июля по декабрь 2014 года они оформили 166 кредитных договоров, похитив у банков более 10,8 млн рублей. Кроме того, они покушались на хищение еще свыше 600 тыс. рублей, но в перечислении указанных средств им было отказано.

Когда по заключенным кредитным договорам пошла большая просрочка по платежам, банки заблокировали код доступа к своим программам кредитования, в связи с чем противоправная деятельность обвиняемого и его товарища была прекращена.

В сентябре 2015 года гражданин был задержан в Новосибирске и по решению суда заключен под стражу. Его сообщник находится в розыске.

Материалы уголовного дела направлены в Калининский районный суд города Тюмени для рассмотрения по существу.