Асад: В сирийской оппозиции не только террористы
Дамаск, 1 июля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил 1 июля, что не все группировки, сражающиеся против официального Дамаска, следует причислять к террористическим, сообщает САНА.
С таким заявлением он выступил в интервью австралийским журналистам. Нетеррористическими силами являются, во-первых, те, которые действует политическими методами.
«Но если начнешь с пулеметом или любым другим оружием терроризировать людей, нападать на гражданское население, на государственную и частную собственность, то ты террорист», — отметил глава Сирии.
Во-вторых, подчеркивает президент Асад, оппозиция должна быть национально ориентированной, то есть действовать по поручению других стран, таких как Саудовская Аравия.
«Оппозиция должна быть сирийской, с сирийскими корнями, как это имеет место в вашей стране», — добавил он.