Дамаск, 1 июля, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил 1 июля, что не все группировки, сражающиеся против официального Дамаска, следует причислять к террористическим, сообщает САНА.

Freedom House Бойцы сирийской оппозиции

С таким заявлением он выступил в интервью австралийским журналистам. Нетеррористическими силами являются, во-первых, те, которые действует политическими методами.

«Но если начнешь с пулеметом или любым другим оружием терроризировать людей, нападать на гражданское население, на государственную и частную собственность, то ты террорист», — отметил глава Сирии.

Во-вторых, подчеркивает президент Асад, оппозиция должна быть национально ориентированной, то есть действовать по поручению других стран, таких как Саудовская Аравия.

«Оппозиция должна быть сирийской, с сирийскими корнями, как это имеет место в вашей стране», — добавил он.