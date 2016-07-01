Ташкент, 1 июля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. На территории Узбекистана начался период сейсмической активности, семь-восемь хорошо ощутимых землетрясений в год для республики будет нормой. Об этом сообщает газета Uzbekistan Today со ссылкой на Институт сейсмологии Академии наук республики.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

«Есть понятие цикличности землетрясений: за затишьем следует активизация. Один период может составлять от 40 до 80 лет. Недавно завершился период затишья», — отмечают ученые.

Они напомнили, что «после рокового 1966-го (мощное землетрясение в Ташкенте) почти на целых 50 лет Земля «затихла», землетрясения стали редкостью».

«Земля уже находимся в начале периода сейсмической активизации, а так как Узбекистан расположен в сейсмически активном регионе, вокруг — горы, было бы странным, если бы нас периодически не трясло», говорится в публикации.