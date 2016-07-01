Щёлково, Московская область, 1 июля, 2016, 15:47 — ИА Регнум. Лишь около 3% объектов культурного наследия в Подмосковье обеспечены охранными зонами. Такая ситуация сложилась из-за лоббирования интересов застройщиков областным правительством. Поручение президента РФ Владимира Путина о скорейшем утверждении охранных зон ряда культурных объектов также не исполняется. Такое мнение выразил председатель Московского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) Евгений Соседов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Разрушенная усадьба в посёлке Быково

«В Московской области лишь около 3% объектов культурного наследия обеспечены охранными зонами. Ситуация такая сложилась целенаправленно правительством Московской области в течение последних 17 лет, то есть — не утверждать зоны охраны, чтобы территории, которые потенциально могут быть отданы под застройку, чтобы они оставались свободными от всех охранных режимов. Кроме того, огромное количество проектов зоны охраны, которые разработаны в том числе за бюджетный счет и прошли положительные экспертизы и получили одобрение всех возможных советов, просто лежат в правительстве области и не выходят на утверждение: бесконечно перерабатываются, дорабатываются, корректирую, но до утверждения не доходят», — считает Соседов.

По словам эксперта, зачастую на утверждение выходят проекты, которые разрабатываются в интересах застройщика, и как правило даже его заказу, где зоны охраны объектов культурного наследия ужимаются до минимума.

«Вот вопиющий пример: уже готовится проект постановления правительства области зоны охраны усадьбы Покровское-Рубцово в Истринском районе. Там усадебный парк на берегу малой Истры был уже обрезан под строительство поселка одного банка. Тогда от него оставили практически только регулярную часть, но сейчас им этого показалось мало. Они подготовили новый проект зоны охраны, который отрезает дубовую рощу и переводит ее зону застройки. Проект прекрасненько готов к утверждению», — сообщил Соседов.

Напомним, 24 августа 2012 президент РФ Владимир Путин издал поручение об обеспечении зон охраны объектов культурного наследия Радонеж, Архангельское, Новый Иерусалим, ансамбль Троице-Сергиевой лавры и многих других.

«Есть поручение президента, которое было посвящено Московской области, где конкретно упомянуты объекты наследия и сказано, что требуется скорейшее утверждение зон охраны. Но областные чиновники четыре года не исполняют это поручение. Нужно проявить какую-то политическую волю. У нас у Коломенского кремля нет зоны охраны, а это символ России! Там уже панельная многоэтажка выросла», — заключил собеседник агентства.

Отметим, по словам первого заместителя председателя центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Артема Демидова, в Московской области больше 17% объектов обеспечены зонами охраны, в Москве тем временем таких объектов более 70%, сообщает РИАМО.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, особое беспокойство активистов и экспертов вызывают планы Минкультуры России по изменению охранного статуса усадьбы «Архангельское». На бюджетные средства ведется разработка проекта «Достопримечательное место «усадьба «Архангельское». Новые режимы, предлагаемые этим проектом, призваны заменить действующие охранные режимы усадьбы, запрещающие строительство.