Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 14:05 — ИА Регнум. Специальный пляж для маломобильных групп населения открылся сегодня, 1 июля, в поселке Солнечное Курортного района Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

gov.spb.ru Пляж для инвалидов в Солнечном

В торжественной церемонии открытия рекреационной зоны, оборудованной на территории популярного пляжа «Ласковый, участвовали губернатор Георгий Полтавченко и спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Как отметил губернатор, это первый пляж для маломобильных групп населения не только в Петербурге, но и на всем Северо-Западе России. «Сегодня мы делаем все для создания в Петербурге безбарьерной среды, и этот пляж — очень значимое для города приобретение», — сказал Георгий Полтавченко.

На пляже смонтированы деревянные настилы с навигацией для слабовидящих, подходящие для передвижения инвалидов-колясочников. Обустроены игровая и тренажерная площадки, создана общественная зона, где можно проводить лекции и занятия на свежем воздухе. Есть кафе, детская площадка, читальный зал. Планируется, что на пляже будут проводиться праздники, мастер-классы и спортивные соревнования.

Как отмечают в Смольном, в обустройстве пляжа и зоны отдыха на территории в 1 га использовано 135 объектов инфраструктуры: специальные лежаки, зонты, скамейки, кресла, душевые и кабинки для переодевания.

«Для обеспечения наибольшего комфорта посетителей в ближайшее время планируется также обеспечить на пляже доступ к беспроводной сети Wi-Fi», — пообещали городские власти.