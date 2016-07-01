Москва, 1 июля, 2016, 14:02 — ИА Регнум. Лидерство России в сфере космической медицины должно быть перенесено в гражданскую систему здравоохранения, заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в ходе конференции «ОПК России — новые возможности для медицинской промышленности».

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Рогозин отметил, что систему реализации достижений космической медицины в гражданской сфере можно и нужно создать на базе Института медико-биологических проблем РАН.

По словам вице-премьера, речь идет о самых разных направлениях медицины, включая борьбу с ожирением, проблемами обмена веществ и многих других.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что неиспользование достижений космической медицинской науки в повседневной жизни российского общества свидетельствует об отсутствии должной организации и лени ответственных лиц.