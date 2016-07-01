Киев, 1 июля, 2016, 13:58 — ИА Регнум. Украина убедила руководство ОБСЕ в необходимости ввода в отдельные регионы Донбасса вооруженной полицейской миссии ОБСЕ.

Tony Webster Вооружённые полицейские

Об этом 30 июня в эфире украинского канала заявил директор департамента политики и коммуникаций министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев, передает корреспондент ИА REGNUM. Дипломат сообщил, что этот вопрос давно обсуждается в ОБСЕ.

«Дискуссия в Вене по полицейской миссии продолжается уже несколько недель, и очень хорошо, что наши аргументы о том, что не может идти речь о вооружении СММ, а речь должна идти о новой вооруженной полицейской миссии ОБСЕ, были услышаны», — сказал Макеев.

По его словам, полицейская миссия сможет работать в ДНР и ЛНР не только во время местных выборов, но и после их проведения. В частности, полицейские будут поддерживать правопорядок и помогать СММ ОБСЕ в мониторинге неконтролируемого ВСУ участка «украинско-российской границы» (по факту — границы ДНР-ЛНР с Россией — ИА REGNUM).

«Нам нужно достаточно большое количество полицейских (ОБСЕ) потому, что сейчас на Донбассе некому обеспечивать безопасность избирательного процесса», — отметил Макеев.

Однако, как конкретно и когда это может быть реализовано, дипломат уточнять не стал.

Ранее участник переговоров в Минске, координатор Гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская отметила, что полицейская миссия должна состоять примерно из 7 тыс. человек. В настоящее время несогласованными остаются мандат, бюджет и правила применения полицейскими оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году глава ДНР Александр Захарченко заявлял, что правоохранители республики не смогут обеспечить безопасность агитаторам или кандидатам в депутаты местных органов власти на территории ДНР. Глава ДНР выразил опасения о том, что проукраинских политиков «разорвет» местное население. Он считает, что в ДНР невозможно провести местные выборы по украинскому законодательству.

2 июня Захарченко сказал, что выступает против ввода в ДНР полицейской миссии ОБСЕ, поскольку под видом миссии могут зайти представители украинских территориальных батальонов и иностранные частные военные компании.

«Попытка Порошенко протащить сюда вооруженных «обээсешников», прежде всего, несет в себе все признаки военной, а не полицейской операции. Судя по лояльности ОБСЕ к Киеву, исключать того, что под видом сотрудников ОБСЕ здесь появятся как вооруженные члены тербатов, так и сотрудники частных военных компаний из-за океана, никак нельзя», — заявил глава ДНР, отметив, что ввод в ДНР полицейской миссии ОБСЕ может привести к «кровопролитной войне».

Против введения вооруженной полицейской миссии ОБСЕ в Донбасс неоднократно выступала и Россия.