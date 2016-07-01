Москва, 1 июля, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Система, когда будущий пенсионер сам копит деньги себе на пенсию, может заработать не через год или два, но через десятилетия. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 июля эксперт-аналитик MFX Broker Антон Краско, комментируя предложения главы Минфина Антона Силуанова о необходимости формирования пенсий гражданами РФ самостоятельно.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

«Пенсионеров у нас все больше, а работающих все меньше, и эта тенденция будет усиливаться. Если так будет продолжаться, придется или налоги на работающих повышать, или пенсии сокращать, или пенсионный возраст увеличивать. Поэтому нет иного выхода, кроме как внедрение системы, действующей во всех цивилизованных странах, когда каждый сам для себя копит на пенсию, инвестируя в пенсионный фонд», — говорит эксперт.

Развитие сектора негосударственного пенсионного страхования и обеспечения не противоречит идее социального государства, полагает эксперт. «Государство при этом гарантирует, что деньги из пенсионного фонда, в который инвестирует гражданин, никуда не пропадут», добавил он.

По словам Краско, молодежи следует уже сейчас озаботиться вопросом своих пенсионных накоплений. «Эта система, в случае ее внедрения, должна заработать не через год или два, а через десятилетия. Иными словами, копить на пенсию должна начинать нынешняя молодежь, и у нее еще масса времени впереди для накоплений. А если тот или иной пенсионер не накопит даже на прожиточный минимум, вот тут-то и должно включиться социальное государство, доплатив ему до минимума», — полагает эксперт.

«Даже если люди будут накапливать себе на четверть пенсии, на половину пенсии, для государства, то есть для налогоплательщиков, это будет огромным облегчением», — заключил он.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге заявил о подготовке совместно с ЦБ предложений о создании системы, с помощью которой граждане смогут сами формировать свою будущую пенсию. По словам министра, эти предложения будут вынесены на обсуждение правительства и парламента осенью 2016 года. Глава Минфина убежден, что «сбережения у населения есть, их надо в правильном направлении концентрировать».