Тайбэй, 1 июля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. Сверхзвуковая противокорабельная ракета, которая сегодня, 1 июля, была по ошибке выпущена военным кораблём Тайваня в сторону материкового Китая, попала в тайваньскую рыболовецкую шхуну, сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

skeeze Запуск ракеты

«Ракета, выпущенная по ошибке с корабля-ракетоносца, поразила тайваньское рыболовецкое судно, капитан судна погиб, еще трое членов экипажа получили ранения», — говорится в сообщении. Причина пуска ракеты до сих пор не выяснена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл на юге Тайваня во время тренировочных манёвров. По факту случившегося начато расследование.