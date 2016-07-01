Рига, 1 июля, 2016, 13:56 — ИА Регнум. С сегодняшнего дня, 1 июля, в Латвии вступают в силу поправки к закону об иммиграции, которые, в частности, предусматривают введение платы в размере 5 тыс. евро за повторное продление части видов на жительство (ВНЖ), сообщает портал Rus.tvnet.lv.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Местные

Как пояснила замруководителя Управления по делам гражданства и миграции Майра Розе поправки предусматривают, что обладателям ВНЖ, получившим их за приобретение недвижимости до внесения в 2014 году поправок в закон, при продлении ВНЖ в первый раз не потребуется платить 5 тысяч евро. Однако их надо будет заплатить при продлении ВНЖ во второй раз.

Данная норма не будет распространяться на некоторые виды вложений, например, на вложения в общества капитала. Такое решение было принято с учетом того, что обладатели таких ВНЖ уже обязаны внести конкретную плату в бюджет за продление их срока.

Согласно действующим нормам закона, ВНЖ за вложения предоставляются на пять лет. Таким образом, плату за повторное его продление нужно будет внести через 10 лет после первого получения ВНЖ.

Теперь закон также предусматривает, что иностранный гражданин сможет получить ВНЖ на основании покупки не более двух объектов недвижимости (за исключением незастроенной земли) за пределами Риги, Юрмалы, Адажи, Бабите, Балдоне, Царникавы, Гаркалне, Икшкиле, Кекавы, Марупе, Олайне, Ропажи, Саласпилса, Саулкрасты или Стопиньского края общей стоимостью не менее 250 тыс. евро. Тем самым изменена норма, которая ранее предусматривала, что за пределами указанных городов и территорий иностранец может иметь только один объект стоимостью не менее 250 тыс. евро.

Кадастровая стоимость объекта в момент его покупки должна составлять не менее 80 тыс. евро. Если два объекта недвижимости приобретаются за пределами указанных городов и территорий, кадастровая стоимость каждого объекта должна быть не менее 40 тыс. евро. Если же кадастровая стоимость будет ниже, то рыночная стоимость приобретаемой недвижимости должна составлять не менее 250 тыс. евро, если приобретается два объекта, то рыночная стоимость каждого их них должна быть не менее 125 тыс. евро. Рыночная стоимость должна быть подтверждена заключением сертифицированного оценщика.

В силе остается норма, согласно которой иностранец сможет просить предоставить ВНЖ за покупку одного объекта недвижимости в Латвии стоимостью не менее 250 тыс. евро.

Кроме того, изменен порядок, в котором впредь можно будет получить ВНЖ за вложения в общество с капиталом.

Теперь для получения ВНЖ таким образом нужно будет дополнительно перечислить пошлину в госбюджет в размере 10 тыс. евро. Один из вариантов предусматривает возможность вложения в общество с капиталом 50 тыс. евро, если на предприятии работает до 50 сотрудников и его годовой оборот или баланс не превышает 10 млн евро. В таком случае ВНЖ будет предоставляться не более 10 иностранцам, если каждый из них сделает вложение на установленную сумму и заплатит в госбюджет 10 тыс. евро.

Согласно второму варианту, если на предприятии работает более 50 сотрудников и годовой баланс компании превышает 10 млн евро, то в основной капитал следует вложить как минимум 100 тыс. евро. Также 100 тыс. евро можно будет вложить в основной капитал компании с одним или несколькими дочерними предприятиями, зарегистрированными в Латвии, на которых трудоустроено более 50 человек, а общий годовой оборот или баланс превышает 10 млн евро.

В закон также включена норма о минимальных налоговых взносах в государственный или муниципальный бюджет, если делается вложение в основной капитал предприятий. Сумма налоговых взносов должна составлять от 40 тыс. до 100 тыс. евро в год в зависимости от того, какие именно вложения были произведены.

Также в закон включена норма, которая позволит при принятии решений о выдаче ВНЖ использовать информацию, предоставленную Службой военной разведки и безопасности, например, о том, представляет ли иностранец угрозу государственной безопасности. В прежней редакции закона ответственными организациями, на основании информации которых можно было принимать соответствующие решения, были указаны Полиция безопасности, Бюро по защите Сатверсме, Госполиция и аналогичные службы за рубежом. Теперь этот список дополнен Службой военной разведки и безопасности.

Законом также теперь предусматривается, что ВНЖ, выданный иностранцу, можно будет аннулировать, если его долг по налогам превышает 150 евро.

Закон также теперь предусматривает, что должностное лицо Государственной погранохраны сможет поместить задержанного иностранца в специально оборудованные помещения Госполиции или камеры кратковременного содержания, если существует риск, что иностранец может сбежать или представляет угрозу для безопасности и общественного порядка. В такие камеры не будут помещаться несовершеннолетние лица, инвалиды, люди пенсионного возраста, беременные женщины, один из родителей, сопровождающий несовершеннолетнего ребенка и лица, пережившие психологическое, физическое или сексуальное насилие.

Также законом оговаривается, что за выдачу ВНЖ иностранец должен перечислить деньги на счет «Программы экономического развития». Цели использования этих средств будут устанавливаться законом о госбюджете, который принимается каждый год.

Из закона исключена норма, предусматривавшая, что в паспорт иностранца должна быть вклеена латвийская виза или виза другого государства Шенгенской зоны.

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