Пермь, 1 июля, 2016, 13:52 — ИА Регнум. На территории Пермского края с января по июнь 2016 года из незаконного оборота изъято свыше 14,1 кг наркотических средств, из них синтетических наркотических средств — свыше 11,2 кг. За этот же период правоохранительными органами региона выявлено 2042 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков, половина из которых пресечена сотрудниками органов внутренних дел. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю полковник полиции Павел Фадеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Он подчеркнул, что выявление лиц, причастных к сбыту наркотических средств, и документирование их преступной деятельности затруднено из-за широкого использования данными лицами возможностей интернета и электронных видов платежей. Сбыт происходит бесконтактным способом путём закладывания наркотического средства в «тайники», как следствие сбытчик и покупатель друг с другом не контактируют и не знакомы.

Тем не менее, полицейскими проведено ряд успешных операций по борьбе с таким видом распространения наркотиков. Так, в феврале-марте 2016 года полицейскими Прикамья задержано восемь участников преступной группы с признаками организованности. Деятельность указанной группы в 2014 году организовал гражданин 1992 г.р. с целью осуществления сбыта наркотических средств на территории Перми и Анапы Краснодарского края через интернет-магазины. Поставка наркотиков организатором осуществлялась автотранспортом и почтовыми отправлениями из Москвы и Санкт-Петербурга. По результатам мероприятий из незаконного оборота изъято более 1 килограмма наркотических средств.

Отметим, что по данным краевого наркодиспансера количество наркопотребителей в Прикамье по итогам первого квартала 2016 года составляет около 12,5 тысяч человек. Наибольшее количество наркозависимых в Пермском крае проживает в городах Краснокамск, Чайковский, Соликамск и Кунгур.