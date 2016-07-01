Вена, 1 июля, 2016, 13:51 — ИА Регнум. В пятницу, 1 июля, Конституционный суд Австрии принял решение об отмене итогов второго тура президентских выборов. Об этом, как передает ТАСС, заявил председатель суда Герхарт Хольцингер, оглашая решение по иску от правой Австрийской партии свободы.

Joe Gratz Суд

«Итоги второго тура выборов, проведенного 22 мая 2016 г., отменяются, — сказал он. — Второй тур должен быть проведен повторно в полном объеме в Австрии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура президентских выборов 22 мая главой государства Австрии стал кандидат «Зеленых» Александр Ван дер Беллен. 8 июня Австрийская партия свободы (АПС) оспорила результаты президентских выборов, на которых ее кандидат Норберт Хофер проиграл с разницей в 31 тысячу голосов. Лидер правой партии Хайнц-Кристиан Штрахе сообщил о «громадном количестве нарушений и ошибок», которые необходимо расследовать.

«Мы не бедные неудачники», — сказал Штрахе, отметив, что оспаривание выборов необходимо для поддержания «столпов демократии».

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