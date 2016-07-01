Москва, 1 июля, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Авиакомпания «Аэрофлот» разрешила не выключать мобильные телефоны и планшеты во время полета. Новые правила введены по многочисленным просьбам пассажиров и вступили в силу с 1 июля 2016 года. По словам представителей авиакомпании, это решение соответствует современным практикам, принятым в отрасли, сообщили в пресс-службе «Аэрофлота».

Аэрофлот

Так, Европейское агентство безопасности авиации (EASA) разрешило авиакомпаниям использовать персональные электронные устройства на борту воздушных судов на всех этапах полета.

«Прочие правила использования электронных приборов на борту остаются без изменений», — заявили в пресс-службе.

На всех этапах полета разрешено использование электронных часов, фотоаппаратов, видеокамер, портативных диктофонов, а также электронных приборов, необходимых в медицинских целях. Что касается активных устройств, то на время полета их необходимо переводить в авиарежим, добавили в пресс-службе.

Отметим, на борту запрещено использовать мобильные телефоны, смартфоны и планшеты, у которых отсутствует такая возможность. Иначе устройства могут создать помехи системам управления самолетов.

Напомним, ранее в самолётах запретили провозить аккумуляторы для телефонов и ноутбуков. С 1 апреля 2016 года было запрещено класть в багаж литий-ионные батарейки из-за их высокой пожароопасности. Запрет будет действовать до тех пор, пока не будет разработана огнестойкая упаковка. Такое решение приняла Международная организация гражданской авиации. Ранее аналогичный запрет установили на неперезаряжаемые литий-металлические батарейки, которые чаще всего используют в часах.