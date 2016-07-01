Лондон, 1 июля, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Неонацисты Великобритании провели «конкурс красоты» под названием «Мисс Гитлер — 2016» (Miss Hitler 2016): победила шотландка, известная под псевдонимом A-Bus-Full-of-Retards (что в переводе означает «Автобус с придурками»), сообщает Yahoo!

Кукрыниксы. Картикатура на Гитлера. 1943

Нацистка входит в группу National Action, которая провела конкурс для рекламы своего мировоззрения. Она заявила, что ненавидит «красных» и увлекается «эзотерическими мемами».

«Я всегда была приверженцем традиций… Я не хотела верить, что евреи являются врагами. Меня воспитали в убеждении, что они очень похожи на христиан», — сказала она. Затем оказалось, что «еврейская пропаганда стала слишком очевидной, чтобы игнорировать её», и тогда она стала участником National Action.

На вопрос, кого она могла бы убить как нацист, она ответила, что расправилась бы с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она не убила бы её, а оставила бы одну в лагере беженцев.