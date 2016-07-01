Дамаск, 1 июля, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Президент Сирии Башар Асад заявил 1 июля, что британские политики оторваны от реальности, сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

«Те официальные лица, которые раньше давали мне советы о том, как разрешать кризис в Сирии, и говорили «Асад должен уйти», а также «он оторван от реальности», сами, как оказалось, оторваны от реальности», — отметил глава Сирии.

«Иначе они бы не стали просить этого референдума… я бы иногда называл их второстепенными политиками», — подчеркнул он в интервью австралийским СМИ.

На вопрос журналистов относительно того, как Brexit повлияет на Сирию, президент Асад заметил, что новое правительство Великобритании может «выбрать другой курс, который повлияет позитивно на нас». «Однако сейчас я не возлагаю на это большие надежды», — добавил глава Сирии.

Напомним, 23 июня в Великобритании прошел референдум, на котором большинство граждан страны — 51,9% — проголосовали за выход из состава ЕС. Вслед за объявлением результатов плебисцита в некоторых странах ЕС прозвучали призывы о проведении подобных голосований.