Москва, 1 июля, 2016, 13:34 — ИА Регнум. Россия не стала настаивать на включении в резолюцию Совбеза ООН по террористическим организациям ещё двух группировок только для того, чтобы «начать хоть что-то делать». Об этом 1 июля в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«По большому счёту, у нас нет разногласий по поводу того, кого считать террористическими группировками, а кого нет. Согласно резолюции Совбеза ООН, террористическими считаются запрещённые в России ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусра». Россия предлагала включить в резолюцию ещё две организации, но на тот момент у нас не сложилось консенсуса, и Россия не стала настаивать исключительно из желания скорее начать хоть что-то делать в Сирии. Сегодня есть серьёзный прогресс, есть договорённость о режиме прекращения боевых действий, и что из режима исключаются запрещённые в России ИГИЛ, «Джабхат ан-Нусра» и те группировки, которые отказываются присоединиться к перемирию. Это правило лежит в основе деятельности ВС РФ и международной коалиции», — сказал Лавров.

По его словам, стороны обсуждали ситуацию, когда «США не могут отделить отдельные оппозиционные отряды от запрещённой в России «Джабхат ан-Нусры», хотя давно обещали это сделать»: «Когда высказываются опасения, что наша авиация атакует не те цели, потому что там есть сотрудничающие с США оппозиционеры, мы напоминаем об обещании США о том, что эти оппозиционеры должны уйти с этих позиций. Наши турецкие коллеги сегодня заявили, что с этой позицией согласны».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин распорядился начать процесс налаживания взаимоотношений с Турцией. Это стало возможным после письма Путину со стороны президента Турции Реджепа Эрдогана с извинениями за инцидент в небе над Сирией в ноябре 2015 года, а также после телефонной беседы двух лидеров.

Также глава государства снял ограничения на туристические полёты в Турцию.