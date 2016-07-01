Пермь, 1 июля, 2016, 13:33 — ИА Регнум. В детском лагере в поселке Пашия Горнозаводского района Пермского края без соблюдения необходимых условий безопасности проживали в палатках 60 детей. Деятельность лагеря приостановлена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

campstars.ru Зарядка в детском лагере

Оказалось, что Дворец детского и юношеского творчества открыл здесь палаточный лагерь для проведения сборов участников соревнований по скалолазанию без предварительного согласования.

Управлением Роспотребнадзора, совместно с прокуратурой Горнозаводского района произведено обследование лагеря. Выяснилось, что лагерь не соответствует санитарным нормам, в нем отсутствуют документы о качестве и безопасности пищевых продуктов (декларации о соответствии). Кроме этого, отсутствовали документы, подтверждающие проведение антиклещевой обработки территории лагеря и другие.

В день окончания проверки дети вывезены из палаточного лагеря автомобильным транспортом в сопровождении ГИБДД и временно размещены в общежитии города Горнозаводска.

О мерах дисциплинарного воздействия на организаторов лагеря ничего не сообщается.

Отметим, что внеплановые проверки летних лагерей на территории Пермского края проведены после трагедии в Карелии, когда 19 июня 2016 года на озере Сямозеро утонули 15 детей.

В Прикамье при проверках в первую очередь выяснялось наличие всей разрешительной документации. Изучался квалификационный состав педагогов: воспитателей, вожатых, инструкторов по туризму. Обязательно проверяли условия пребывания, разговаривали с детьми, спрашивали какие у них замечания.

Подчеркнем, что летом 2016 года на территории Пермского края начали работу 1790 детских лагерей: 49 загородных оздоровительных лагерей; 20 санаторно-оздоровительных; 1237 лагерей с дневным пребыванием; 215 лагерей труда и отдыха; 32 профильных лагеря; 226 палаточных лагерей, включая сплавы и походы; 11 иных лагерей, в том числе на базе которых организован семейный отдых (мать и дитя).