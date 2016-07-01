Иркутск, 1 июля, 2016, 13:29 — ИА Регнум. По факту инцидента с пропавшим в Иркутской области самолетом Ил-76 военной и транспортной прокуратурами будет проведена проверка исполнения законов о безопасности полетов, сообщает пресс-служба главной военной прокуратуры (ГВП) РФ.

Bob Adams Самолёт Ил-76

1 июля экипаж воздушного судна Ил-76 МЧС РФ не вышел на связь: сообщения от него ждали в 6:30 мск. На борту самолета находились 10 человек, он направился в Иркутскую область для тушения лесных пожаров.

В его поисках уже задействованы вертолёт Ми-8 МЧС и легкомоторным самолёт иркутской авиабазы охраны лесов. Также на поиски воздушного судна выдвинулась наземная группировка от Байкальского поисково-спасательного отряда и аварийно-спасательной службы Иркутской области. Поиск пропавшего самолета взял под личный контроль губернатор Иркутской области Сергей Левченко.