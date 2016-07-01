Казань, 1 июля, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Верхнеуслонском районе Татарии спасатели больше суток разыскивали пенсионера из Казани, пропавшего во время сбора ягод. Тревогу подняли родственники мужчины, заявив, что он страдает потерей памяти и не имеет при себе мобильного телефона, сообщает 1 июля ГУ МЧС России по региону.

erA_Blackout Лесная тропинка

Сообщение о пропаже человека в районе села Лесные Моркваши поступило на горячую линию МЧС 29 июня в 14:09. Как рассказали родственники пропавшего, 70-летний мужчина, страдающий потерей памяти, собирал в лесу ягоды, после чего ушел с места сбора в неизвестном направлении, не имея при себе документов и сотового телефона.

К поискам приступили спасатели, сотрудники полиции, администрации и местные жители. Они обследовали село, лес и дорогу, однако в течение дня 29 июня найти пенсионера не смогли. Обнаружили его лишь на следующий день, 30 июня, в 15:20 в результате прочесывания лесного массива.

«Мужчина не пострадал, состояние удовлетворительное», — отметили в МЧС.