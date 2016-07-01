Астана, 1 июля, 2016, 13:28 — ИА Регнум. С 13 апреля по 30 июня в Казахстане в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования было призвано около 15 тысяч граждан призывного возраста, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва. Об этом сегодня, 1 июля, сообщила пресс-служба Министерства обороны республики.

Новобранцы постигают азы строевой подготовки.

«Завершив весеннюю призывную кампанию 2016 года, местные органы военного управления с 10 июля приступают к предварительному изучению призывников, которые подлежат призыву на срочную воинскую службу осенью 2016 года. Изучение будет проводиться путем индивидуальных бесед с самим призывником, его родителями, а также с представителями администрации предприятий или учебного заведения, в котором работает или учится призывник. В ходе индивидуальных бесед уточняются сведения о моральных и деловых качествах, состоянии здоровья, физического развития, общеобразовательной и специальной подготовки, семейного положения призывника, а также доводятся требования законодательства, регулирующие порядок призыва и прохождения воинской службы», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что для качественного изучения призывников проводится работа с представителями Комитета национальной безопасности, органов внутренних дел, ЗАГС, здравоохранения и с органами социальной защиты населения.

Напомним, в ежегодном рейтинге Global Firepower Index (Мировой индекс военной мощи) Казахстан занял 66 место среди 126 государств.

Согласно данным Global Firepower, в распоряжении у казахстанских военных среди прочего находятся 300 танков, 233 военных летательных аппарата, 15 кораблей. Численность населения оценена в 17,9 млн человек, из них готовы к службе 6,4 млн. Бюджет на оборону оценен в 2,435 млрд долларов. По некоторым данным, численность регулярной армии Казахстана — 70 тысяч человек. Дополнительные военизированные формирования (Республиканская гвардия, Внутренние войска МВД РК и Пограничная служба КНБ, Войска МЧС) — 34,5 тыс. человек.