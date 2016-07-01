Киев, 1 июля, 2016, 13:22 — ИА Регнум. 30 июня состоялась встреча руководства государственной фискальной службы Украины и Оценочной группы Таможенной и пограничной службы США, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе украинского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Под контролем

Согласно предоставленной информации, во время встречи глава ГФС Роман Насиров сообщил представителям американской миссии о процессе реформирования украинской таможни и деятельности таможенных органов, оптимизации работы фискальной службы, а также результатах реформ за последний год.

«В последнее время произошли значительные изменения в работе не только таможенных органов, но и всей службы. Если же сосредоточиваться на таможне, стоит подчеркнуть увеличение таможенных поступлений. Это произошло благодаря эффективной борьбе с контрабандой, в том числе контрабандой топлива, и повышению контроля за объективностью определения таможенной стоимости», — отметил украинский чиновник.

Насиров также заявил, что ГФС имеет четкий план действий реформирования таможни — «но в то же время мы открыты к международному сотрудничеству и предложениям, поскольку международный опыт является крайне важным для успешного реформирования».

Председатель ГФС в завершение выразил уверенность, что сотрудничество между Украиной и США в таможенной сфере будет продуктивным.

В пресс-службе правительства Украины напоминают, что миссия США с 30 июня по 13 июля 2016 года будет оценивать работу украинской таможни. По результатам работы эксперты сформируют план действий реформ и начнут их реализацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае было подписано официальное межправительственное соглашение о взаимной помощи между таможенными администрациями Украины и США.

Документ был подписан в присутствии премьер-министра Владимира Гройсмана, который на церемонии заявил, что «таможенная система Украины требует структурных изменений», и Киев «очень рассчитывает» на поддержку и помощь Вашингтона.

Также в мае Гройсман заявил, что в ближайшее время будут созданы межведомственные мобильные подразделения для наведения порядка на украинской таможне.

«В ближайшее время будет создано подразделение, межведомственное, которое будет дополнительно контролировать и таможенников, и всех остальных. Это будет сотня людей, которая будет иметь все технические средства для того, чтобы показать, как должна работать система. И можете мне поверить, что эту сотню я обеспечу как можно лучше», — пообещал глава правительства.

Также отметим, что правительство Арсения Яценюка рассчитывало передать западные таможни Украины в управление британской компании, однако реализовать этот проект на практике не удалось.