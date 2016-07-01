Вашингтон, 1 июля, 2016, 13:21 — ИА Регнум. Ученые из Вашингтонского университета разработали «умный материал», способный менять форму в зависимости от освещения и температуры окружающей среды, сообщает ACS Applied Materials & Interfaces, а в Сети размещено видео, показывающее его свойства.

WikimediaImages Модель молекулы

Материал может самостоятельно собираться и раскладываться от изменений окружающей среды. Ученым удалось добиться этого эффекта, добавив группу атомов азобензола, реагирующих на поляризованный свет, к материалу с длинноцепочечными молекулами жидкокристаллической структуры. Работоспособность материала разработчики повысили добавкой химических связующих.

Полученный материал запоминает форму и восстанавливается после повреждений. Царапины на его поверхности исчезают под воздействием ультрафиолетового света. По сообщениям создателей, движения материала поддаются перепрограммированию, поэтому их разработка может найти широкое применение во многих отраслях, включая медицину и космическую технику.

Материал изгибается под воздействием синего света, разворачивается, реагируя на ультрафиолетовые лучи и самостоятельно собирается при нагревании.