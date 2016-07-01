Екатеринбург, 1 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Несколько депутатов Законодательного собрания Свердловской области попали под процедуру банротства Это Олег Исаков, претензии ко которому выставил банк ВТБ 24. В ноябре 2015 года банкротом был признан депутат Заксобрания Геннадий Ушаков. Его коллега Илья Гаффнер сумел избежать банкротства, сообщало ранее ИА REGNUM.

Sam Yurface Признание банкротства

«Банкротство может угрожать не только депутатам или бизнесменам. С этим в условиях кризиса может столкнуться любой гражданин. Чтобы выйти из такой ситуации с минимальными потерями, следует провести инвентаризацию своего имущества, сделать оценку, если вы сомневаетесь в рыночной стоимости. Оценку желательно сделать для драгоценностей, произведений искусства, автомобилей, коллекции марок, часов, долей в организации. Соотнести стоимость имущества с суммой долга, чтобы понять, сможете ли вы, продав все имущество, рассчитаться по долгам. Вспомнить, какие сделки вами совершались за последние 3 года, и посмотреть в документах по ним стоимость, за которую имущество было продано. Очень часто в договоре купли-продажи машин и квартир указывается заниженная стоимость с целью экономии на НДФЛ. Если такая ситуация имеет место быть, то эти сделки могут быть оспорены в суде, так как могут быть признаны нарушающими права других кредиторов. Возьмите ваш текущий официальных доход в месяц и умножьте его на 36 месяцев. Если полученной суммы не хватает, чтобы закрыть ваш долг, Вас могут признать банкротом», прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM управляющий партнер «Центра банкротного права «Кудряшов и партнеры» Константин Кудряшов.