Число лиц, признанных банкротами, будет расти
Екатеринбург, 1 июля, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Несколько депутатов Законодательного собрания Свердловской области попали под процедуру банротства Это Олег Исаков, претензии ко которому выставил банк ВТБ 24. В ноябре 2015 года банкротом был признан депутат Заксобрания Геннадий Ушаков. Его коллега Илья Гаффнер сумел избежать банкротства, сообщало ранее ИА REGNUM.
«Банкротство может угрожать не только депутатам или бизнесменам. С этим в условиях кризиса может столкнуться любой гражданин. Чтобы выйти из такой ситуации с минимальными потерями, следует провести инвентаризацию своего имущества, сделать оценку, если вы сомневаетесь в рыночной стоимости. Оценку желательно сделать для драгоценностей, произведений искусства, автомобилей, коллекции марок, часов, долей в организации. Соотнести стоимость имущества с суммой долга, чтобы понять, сможете ли вы, продав все имущество, рассчитаться по долгам. Вспомнить, какие сделки вами совершались за последние 3 года, и посмотреть в документах по ним стоимость, за которую имущество было продано. Очень часто в договоре купли-продажи машин и квартир указывается заниженная стоимость с целью экономии на НДФЛ. Если такая ситуация имеет место быть, то эти сделки могут быть оспорены в суде, так как могут быть признаны нарушающими права других кредиторов. Возьмите ваш текущий официальных доход в месяц и умножьте его на 36 месяцев. Если полученной суммы не хватает, чтобы закрыть ваш долг, Вас могут признать банкротом», прокомментировал ситуацию для ИА REGNUM управляющий партнер «Центра банкротного права «Кудряшов и партнеры» Константин Кудряшов.
По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на конец июня 2016 года количество граждан, формально подпадающих под действие закона о банкротстве физических лиц, составило 597,4 тыс. человек. За три последние месяца оно увеличилось на 2,0% или на 11,7 тыс. человек (