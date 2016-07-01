Ярославль, 1 июля, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Ярославские депутаты предлагают потратить резервные фонды органов исполнительной власти на благоустройство пришкольных территорий. На это потребуется 160 миллионов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской областной думе.

Средняя школа №26 г. Ярославля

В текущем году средств на эти цели было выделено недостаточно. Целевое финансирование планируется в бюджете 2017 года, отмечают в региональном парламенте.

«Каникулы — важный период для подготовки к новому учебному году. Депутаты не первый год поднимают вопрос о комплексном ремонте школьных учреждений. Мы всегда выделяли учебным заведениям средства на ремонт крыш и другие мероприятия, но не было возможности направить деньги на асфальтирование пришкольной территории. Благодаря инициативе депутатов такая возможность появилась. Департамент образования внес изменения в методику, и буквально с сегодняшнего дня мы имеем возможность направлять средства резервных фондов на благоустройство территории образовательных учреждений», — отметила председатель комитета ЯОД по образованию, культуре, туризму, спорту и делам молодежи Ольга Хитрова.

Председатель Ярославской думы Михаил Боровицкий при этом считает, что в условиях острого недостатка бюджетных средств важно правильно расставить приоритеты, чтобы наиболее эффективно распределить ресурсы на будущий год.

«Конечно, приоритетными будут сферы образования и здравоохранения и в течение летнего периода мы с коллегами должны определиться и понять, каким будет бюджет 2017 года», — подчеркнул Михаил Боровицкий.