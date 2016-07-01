Прага, 1 июля, 2016, 13:15 — ИА Регнум. Президент Чехии Милош Земан призвал 1 июля провести в республике референдум о членстве Праги в Евросоюзе и НАТО, однако заявил, что он поддержит сохранение своей страны в обеих организациях, сообщает Reuters.

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«Я несогласен с теми, кто выступает за выход из Европейского союза», — передают слова главы государства чешские СМИ. «Однако я сделаю все для того, что они могли провести референдум и смогли высказать свое мнение. Это же касается и выхода страны из НАТО», — добавил Земан.

У самого Земана нет полномочий для проведения плебисцита, для этого в конституцию нужно внести соответствующие поправки. Однако в стране достаточно граждан, скептически настроенных по отношению к ЕС, в который Прага вступила в 2004 году.

Напомним, после объявления 24 июня результатов референдума о членстве Великобритании в целом ряде стран — членов ЕС, таких, в частности, как Франция, Нидерланды, Дания, стали звучать призывы провести подобные голосования.

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