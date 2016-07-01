Улан-Удэ, 1 июля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. На планерке в администрации Улан-Удэ глава одного из районов предложил на время фестиваля «Алтаргана» помещать бездомных и алкоголиков в вольеры.

sovetclub.ru Вольер

По сообщениям бурятских массмедиа, речь идет о главе Советского района Улан-Удэ Андрее Тулонове. «Прокурор пообещал повлиять на ОВД. Давайте и наших дружинников привлечем. Возите с комбинатом по благоустройству их в вольер в Вахмистрово на три дня. Это невозможно, в центре алкаши, пьяницы, бомжи с утра до вечера сидят», — цитирует Тулонова «Восток-Телеинформ».

Возмущенные жители Улан-Удэ отреагировали на слова чиновника созданием петиции в интернете. «Люди, позволяющие себе подобные высказывания, не должны занимать руководящие должности», — заявил автор петиции.

ИА REGNUM не удалось связаться с руководителем администрации Советского района Андреем Тулоновым, так как он был в отъезде. В пресс-службе мэрии Улан-Удэ заявление чиновника ИА REGNUM также не прокомментировали. Поэтому пока неизвестно, накажут ли главу района за эти слова.