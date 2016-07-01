Москва, 1 июля, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Банк России понизил официальные курсы доллара США и евро на 2 июля, говорится в сообщении регулятора.

ИА REGNUM Евро

Курс доллара США снизился на 15,90 копейки до 64,0165 рубля. Евро упал на 24,07 копейки и составил 71,0519 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам Банка России, составила 67,1824 рубля, она уменьшилась на 19,58 копейки.

Как сообщало ИА REGNUM, на 1 июля Центробанк РФ установил официальный курс доллара на уровне 64,1755 рубля, что на 8,20 копейки ниже предыдущего показателя. Официальный курс евро повышен на 8,24 копейки, до 71,2926 рубля. Цена на нефть марки Brent поднялась на 0,7% до 50,06 доллара за баррель.