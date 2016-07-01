Казань, 1 июля, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Начальник одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции Татарии уволен за взятку, сообщает 1 июля пресс-служба МВД по региону.

kuzrab.ru Коррупция

Руководителя одного из отделов УЭБиПК МВД задержали на территории торгового комплекса Казани. Операцию провели сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД региона, поймав офицера с поличным во время передачи ему незаконного вознаграждения.

Данный сотрудник уже уволен из правоохранительных органов «за совершение проступка, порочащего честь и достоинство». Его непосредственный начальник привлечен к дисциплинарной ответственности.

Материалы дела переданы в следственный комитет республики для вынесения процессуального решения.