Донецк, 1 июля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки подразделения ВСУ совершили 326 нарушений режима прекращения огня, заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Противник выпустил 106 мин калибра 120 мм и 145 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Украинские силовики открывали огонь по населенным пунктам: Васильевка, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Таврическое, Коминтерново, Саханка, Петровскому району и аэропорту города Донецка. В результате обстрелов получили повреждения девять домостроений, а в Коминтерново, по улице Кирова, один дом разрушен полностью», — рассказал Басурин.

По его словам, в город Краматорск для проведения инспекции в 43-ей бригаде ВСУ по факту перерасхода артиллерийских боеприпасов и незаконной торговли ими прибыла специальная комиссия.

«Также комиссией проводится оценка морально-психологического состояния военнослужащих бригады из-за участившихся случаев пьянства и травмирования среди личного состава бригады», — сказал Басурин.

Он также проинформировал, что разведка ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения и личного состава ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения.

«Так, в районе населенного пункта Новгородское, 6 км до линии соприкосновения войск, отмечено местонахождение двух 122-мм гаубиц Д-30, а в районе Галициновки, 14 км до линии соприкосновения войск, отмечено прибытие двух 220-мм РСЗО «Ураган». В населенном пункте Гранитное, 0,5 км до линии соприкосновения войск, установлено местонахождение двух танков, одной РСЗО «Град», двух 122-мм гаубиц Д-30, двух 100-мм противотанковых пушек «Рапира», одного 120-мм САО «Нона-С», — подытожил представитель оборонного ведомства.