Донецк: Комиссия из Киева изучает морально-психологические проблемы в ВСУ
Донецк, 1 июля, 2016, 13:08 — ИА Регнум. В ДНР сохраняется напряженная военная обстановка, в частности, за последние сутки подразделения ВСУ совершили 326 нарушений режима прекращения огня, заявил замкомандующего оперативным командованием «Донецк» ДНР Эдуард Басурин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Противник выпустил 106 мин калибра 120 мм и 145 мин калибра 82 мм. Кроме того, обстрел велся из БМП, гранатометов и стрелкового оружия. Украинские силовики открывали огонь по населенным пунктам: Васильевка, Зайцево, Ясиноватая, Спартак, Докучаевск, Таврическое, Коминтерново, Саханка, Петровскому району и аэропорту города Донецка. В результате обстрелов получили повреждения девять домостроений, а в Коминтерново, по улице Кирова, один дом разрушен полностью», — рассказал Басурин.
По его словам, в город Краматорск для проведения инспекции в 43-ей бригаде ВСУ по факту перерасхода артиллерийских боеприпасов и незаконной торговли ими прибыла специальная комиссия.
«Также комиссией проводится оценка морально-психологического состояния военнослужащих бригады из-за участившихся случаев пьянства и травмирования среди личного состава бригады», — сказал Басурин.
Он также проинформировал, что разведка ДНР продолжает фиксировать концентрацию запрещенного вооружения и личного состава ВСУ вдоль линии боевого соприкосновения.
«Так, в районе населенного пункта Новгородское, 6 км до линии соприкосновения войск, отмечено местонахождение двух 122-мм гаубиц Д-30, а в районе Галициновки, 14 км до линии соприкосновения войск, отмечено прибытие двух 220-мм РСЗО «Ураган». В населенном пункте Гранитное, 0,5 км до линии соприкосновения войск, установлено местонахождение двух танков, одной РСЗО «Град», двух 122-мм гаубиц Д-30, двух 100-мм противотанковых пушек «Рапира», одного 120-мм САО «Нона-С», — подытожил представитель оборонного ведомства.