Пермь, 1 июля, 2016, 13:04 — ИА Регнум. В Кудымкаре Пермского края по ул. В. Онькова сдан многоквартирный дом, куда в ближайшее время заселятся 45 выпускников детских домов Прикамья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

В соответствии с заключенным государственным контрактом в собственность Пермского края передано 45 квартир, куда в ближайшее время и заселятся девушки и юноши. Каждому бывшему воспитаннику детского дома выделена квартира площадью 33 квадратных метра, где есть все необходимые коммуникации.

Отметим, что дом возведен в 12-ом микрорайоне Кудымкара, где уже воздвигнуты два дома, завершаются работы по укладке асфальтной дороги. В скором времени здесь начнут строить школу и детский сад.

Подчеркнем, что покупка квартир для детей-сирот в Пермском крае идет путем заключения госконтрактов. Предоставление квартир по договору найма позволяет защитить жилищные и имущественные права детей-сирот от посягательств мошенников, при этом приобретаемые и строящиеся квартиры в течение пяти лет находятся в собственности Пермского края, а по истечении этого срока с детьми-сиротами заключают договоры соцнайма.

Как отметили в администрации губернатора, всего в 2015 году в Прикамье в рамках проекта «Время строить» расселены в комфортные квартиры более 800 детей-сирот.

Впрочем, не обошлось и без скандалов. В сентябре 2015 года 150 квартир в пяти многоэтажных домах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказались меньшей площади, чем это предусмотрено законом. Кроме этого, к моменту заселения дома не в полном объеме были присоединены к холодному и горячему водоснабжению. Для решения проблемы потребовалось вмешательство прокуратуры и личное участие губернатора Пермского края.