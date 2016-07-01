Алма-Ата, Казахстан, 1 июля, 2016, 13:03 — ИА Регнум. В Казахстане городе Талды-Кургане (Алма-Атинская область) должны были пройти соревнования по скоростному рытью могил, сообщает портал «Радиоточка».

Хуго Симберг. Сад смерти. 1996

Скан местной газеты «Вечерний Талдыкорган» с анонсом необычного соревнования в соцсети Facebook опубликовал пользователь социальной сети Артем Дерягин.

Согласно объявлению, соревноваться должны были могильщики из Текели, Талдыкоргана, Уштобе, Коксу и Карабулака. Конкурс не был проведен из-за того, что не набралось достаточного количества участников.