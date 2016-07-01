Москва, 1 июля, 2016, 13:00 — ИА Регнум. В Иркутскую область на поиски пропавшего сегодня, 1 июля, самолёта Ил-76 МЧС РФ направлены порядка ста спасателей, сообщили в пресс-службе МЧМ России.

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Уточняется, что в Иркутск на борту Ил-76 вылетели специалисты Центра «Лидер» МЧС РФ. Также на борту находятся члены отряда «Центроспас», которые везут оборудование для поисково-спасательных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самолёт Ил-76, который не вышел на связь сегодня, 1 июля, перед полётом был заправлен более чем на три часа полёта. Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился расширить зону поиска пропавшего воздушного судна, на борту которого находятся десять человек, в том числе пять членов экипажа. Ил-76 направился в Иркутскую область для тушения лесных пожаров.