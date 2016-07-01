Калуга, 1 июля, 2016, 12:59 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области расследуется уголовное дело в отношении 14-летнего местного жителя, который подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

nedelya40.ru Расследование уголовного дела продолжается

Как сообщила 1 июля корреспонденту ИА REGNUM, следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Калуга СУ СКР по Калужской области Юлия Фомичева, по версии следствия, 28 июня 2016 года в ночное время подозреваемый подросток, находясь на одной из улиц Калуги, из хулиганских побуждений подверг избиению незнакомого ему 62-летнего мужчину без определённого места жительства. Подозреваемый нанёс потерпевшему множественные удары ногами в область головы и туловища. В результате полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

По делу назначен комплекс криминалистических судебных экспертиз, в том числе в отношении подозреваемого назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

С учётом непредсказуемого поведения подозреваемого, а также сведений о его личности, по ходатайству следователя судом в отношении подозреваемого была избрана исключительная мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в калужском центре временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в прошлом году содержалось 88 подростков. В результате принятых мер по укреплению правопорядка снизилось в областном центре на 4,9% число преступлений, совершенных малолетними правонарушителями в общественных местах, в том числе на 3,2% — на улицах.