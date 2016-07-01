Москва, 1 июля, 2016, 13:13 — ИА Регнум. За последние пять лет власти Москвы заключили соглашения о государственно-частном партнерстве (ГЧП) на общую сумму более 500 млрд рублей, заявил на мосурбанфоруме руководитель департамента экономической политики и развития города Максим Решетников. Он отметил, что в столице используются контракты жизненного цикла, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Городской транспорт

«Дело в том, что мы практикуем концессию как форму, но у нас есть и долгосрочные контракты в сфере транспорта, метро и благоустройства», — пояснил Решетников.

Он отметил, что Москва имент большой опыт по реализации крупнейших инвестиционных проектов.

«Мы берем объекты недвижимости, которые есть в городской собственности, бывшие садики и школы, и за один рубль отдаем организациям при условии, что они туда инвестируют и оказывают там те самые социальные услуги, повышая разнообразие предоставляемых в городе услуг», — пояснил Решетников.

Напомним, в Москве в ЦВЗ «Манеж» проходит второй день деловой программы московского урбанистического форума.