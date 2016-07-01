Калуга, 1 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум.



Фото в социальной сети на странице Областного молодежного центра г. Калуги

Еще один благоустроенный родник открылся 30 июня на окраине Калуги в районе микрорайона Ольговка в рамках реализация масштабного социального проекта «Обустроим родники вместе!», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Родник торжественно открыли волонтеры Калужского отделения Российского союза молодежи и представители известной в регионе компании.

За пять лет существования в регионе социального проекта «Обустроим родники вместе!» удалось обустроить более десятка родников, расположенных в разных районах области, в том числе и на территории Национального парка «Угра». В процессе реконструкции каждого из водоемов были проведены работы по очистке и созданию удобного доступа к источникам.

Между тем благоустройство одного родника в среднем занимает около месяца. В ходе реконструкции проводятся обязательные лабораторные исследования воды для определения ее качества и микробиологических свойств, производится очистка от мусора прилегающей территории. По оценкам инициаторов проекта, ежегодно более 200 тысяч человек будут пользоваться водой из благоустроенных родников. Кроме того, ожидается, что чистые родники станут частью туристической инфраструктуры Национального парка «УГРА».

Социальный проект «Обустроим родники вместе!» был запущен в России 2010 году на территории нескольких российских регионов. За 4 года его реализации в России было обустроено свыше 50 родников.

В Калужской области основными партнерами социальной программы «Обустроим родники вместе» выступают региональное правительство, Национальный парк «УГРА» и общественная организация Российский Союз Молодежи, которые оказали значительную поддержку в реализации данного проекта.

В церемонии открытия родника в микрорайоне Ольговка приняли участие представители министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, регионального управления Росприроднадзора, городской управы Калуги.