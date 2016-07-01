Хельсинки, 1 июля, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Ведущий банк Северной Европы Danske Bank прогнозирует, что предполагаемый выход Великобритании из ЕС может существенно замедлить рост финской экономики. Об этом сегодня, 1 июля, сообщает финское издание Finland Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

По данным банка, в следующем году снижение ВВП Финляндии из-за Brexit может составить до 0,5%. Согласно предыдущей оценке банка, рост ВВП страны составит 1,3%.

Аналитики отмечают, что Brexit может замедлить спрос в Великобритании и других странах еврозоны. В Danske Bank прогнозируют, что экономика Великобритании скатится в рецессию в следующем году, а экономический рост еврозоны может сократиться до одного процентного пункта.

Доля Великобритании в структуре финского экспорта в 2015 году составила около 5%.

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Ранее главный экономист OP Financial Group Рейо Хейсканен высказал мнение о том, что выход Великобритании из состава ЕС будет иметь ограниченное воздействие на экономику Финляндии. По мнению финских экономистов, сам по себе Brexit не приведет к долгосрочному росту неопределенности. «С другой стороны, очевидно, что риски возросли», — отмечает Хейсканен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2016 года Центральный банк Финляндии улучшил свой прогноз по динамике ВВП страны. Рост финской экономики, в соответствии с новым прогнозом, в 2016 и 2017 годах составит 1,1%. Ранее рост ВВП прогнозировался на уровне 0,7% и 1,0% соответственно. «При этом динамика экспорта в целом будет оставаться вялой», — отмечают в банке Финляндии. Остается неясным, как долго внутренний спрос сможет поддерживать экономический рост. Финской экономике помогут структурные реформы и инновации, считают эксперты.