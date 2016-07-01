Санкт-Петербург, 1 июля, 2016, 12:54 — ИА Регнум. Защитник клуба НБА «Бруклин Нетс» Сергей Карасев подписал контракт с петербургским «Зенитом», сообщает пресс — служба клуба.

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Контракт рассчитан на 2 года и может быть продлен еще на один сезон. 22-летний защитник на момент его подписания находился в статусе свободного агента. Тренером баскетбольной команды «Зенит» является отец спортсмена Василий Карасев.

Карасев начинал спортивную карьеру в 2008 году в люберецком «Триумфе». В составе баскетбольной сборной России он стал бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года и победителем Казанской Универсиады.

В НБА Карасев выступал с 2013 года. Отыграв один сезон в «Кливленд Кавальерз», баскетболист перешел в «Бруклин». В сезоне НБА 2015−2016 годов защитник участвовал в 40 матчах, в среднем набирая 2,4 очка, делая 1,5 подбора и 0,9 передачи.