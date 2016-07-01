Москва, 1 июля, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Росатом планирует в 2016 году начать коммерческие продажи микроисточников с радиоактивным изотопом йод-125, необходимых для лечения рака предстательной железы, сообщается на сайте госкорпорации.

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Первая в РФ операция по брахитерапии с использованием полностью российских микроисточников с йодом-125 прошла в октябре 2015 года в Медицинском радиологическом научном центре имени Цыба в Обнинске. Изотоп йод-125 в необходимых количествах нарабатывается в Научно-исследовательском институте атомных реакторов (НИИАР, Димитровград), микроисточники с изотопом изготавливаются в Физико-энергетическом институте имени Лейпунского (ФЭИ, Обнинск).

«Внедрение российских источников значительно снижает стоимость операций, так как они почти в 5 раз дешевле импортных аналогов и также обладают значительным экспортным потенциалом. На 2016 год запланировано начало коммерческих продаж», — говорится в отчете «Атомэнергопрома».