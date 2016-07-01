Великий Новгород, 1 июля, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Житель города Вологда, причастный к незаконному приобретению и перевозке наркотиков, задержан 29 июня в Великом Новгороде в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления ФСБ России по Новгородской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 1 июля, в пресс-группе регионального УФСБ, задержание прошло на стационарном посту ГИБДД.

kyrgyzkorm.kg Задержанный

В результате из незаконного оборота изъято 250 граммов вещества, содержащего амфетамин.

По данным УФСБ, задержанный, забрав наркотическое средство из тайника в Великом Новгороде планировал перевести его на принадлежащем ему автомобиле в Вологду.

По данному факту следственным отделением УФСБ России по Новгородской области в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228 УК РФ («Незаконная приобретение и перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере»).